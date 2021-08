Ministrul mediului: “Să spui cât lemn s-a furat este imposibil” Ministrul mediului, apelor si padurilor, Tanczos Barna, susține ca nu se poate ști cat lemn se fura din padurile Romaniei, in contextul in care a prezentat date despre activitatea sistemului informatic de monitorizare a trasabilitatii lemnului SUMAL 2.0, care a devenit operațional pe 31 ianuarie 2021, transmite Antena 3. „Astazi, SUMAL 2.0 este folosit de […] The post Ministrul mediului: “Sa spui cat lemn s-a furat este imposibil” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

