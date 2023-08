Ministrul Mediului, Mircea Fechet, afirma ca, in ceea ce priveste colectarea selectiva a deseurilor, Romania are inca multe de facut, el subliniind ca cifrele raportate la Comisia Europeana sunt modeste. Ministrul afirma ca, ”in cel mai bun caz”, deseurile reciclabile ajung la groapa de gunoi, existand situatii in care ajung in ape sau paduri. ”Concluzia este ca, oricat s-ar chinui un primar, oricat s-ar chinui un ADI, oricat s-ar chinui reprezentantii unui judet, la sfarsit, in calitate de tara, atunci cand raportam cifrele catre Comisia Europeana, adunam toate aceste eforturi individuale si…