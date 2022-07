Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a avertizat ca pe timp de seceta folosirea apei potabile pentru udarea gazonului sau a gradinilor in loc de consum uman inseamna iresponsabilitate și nepasare in aceasta perioada de seceta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Petre Daea, propus de PSD in funcția de ministru al agriculturii, ii indeamna pe agricultori sa foloseasca toate sursele de apa pe care le au la indemana, in așa fel incat sa realizeze producția. Reacția vine dupa ce Ministrul Mediului le ceruse romanilor

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat ca a prezentat astazi, in cadrul ședinței de guvern, un raport despre situația privind fenomenele meteorologice extreme, seceta pedologica și situația rezervelor de apa. Acesta a recunoscut ca peste 70% din suprafața tarii este afectata de seceta: „Sunt zone…

- Guvernul anunța o noua taxa pentru romani. Incepand cu anul 2027, romanii care conduc vehicule pe motorina sau benzina, dar si cei care au centrale de apartament vor plati o taxa de carbon. Decizia, anuntata de ministrul Mediului, a fost adoptata la nivelul Uniunii Europene, desi mai multe state s-au…

- Interzicerea centralelor individuale din blocurile noi mai aproape ca niciodata. Proiectul este deja in avizare. Ministrul Mediului, Barna Tancosz, a vorbit in cadrul forumului energetic regional FOREN despre stadiul in care se afla proiectul privind interzicerea centralelor individuale din blocurile…

- Scumpirea gazelor naturale a dus la o creștere semnificativa a cererii pentru lemne din partea populației, potrivit silvicultorilor salajeni care dau asigurari ca exista lemne suficiente pentru necesitațile populației. Inclusiv in comunele unde exista rețea de alimentare cu gaz, tot mai mulți salajeni…