Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, afirma ca in pofida "efortul urias" din punct de vedere financiar facut de statul roman prin implementarea programelor Rabla Clasic si Rabla Plus, in Romania numarul masinilor vechi nou inmatriculate este mai mare decat cel al autoturismelor noi. El aminteste ca,…

- “In continuare sunt mai multe masini second hand inmatriculate in Romania decat masini noi, in ciuda efortului urias facut anul acesta de minister si de Administratia Fondului pentru Mediu. Noi am pornit anul acesta cu 440 de milioane de lei buget pentru Rabla Clasic, fata de 400, am avut o majorare…

- Guvernul a aprobat in sedinta de miercuri primele doua documente pentru demararea Programului National de Redresare si Rezilienta al Romaniei. Potrivit unui comunicat al Executivului, este vorba despre doua memorandumuri prin care Guvernul a mandatat Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene…

- Statul roman ar trebui sa sustina cu o anumita suma de bani predarea masinilor mai vechi de 15 ani, iar in paralel beneficiarii sa se angajeze ca nu vor mai cumpara si nu vor mai inmatricula autovehicule la fel de vechi si ca vor folosi sumele respective, daca doresc, sa cumpere masini noi mai putin…

- "Abordarea crizei energetice se va realiza prin implementarea de masuri eficiente pe termen scurt, mediu si lung, care vizeaza atat schimbarea paradigmei consumului gospodariilor, precum si identificarea de masuri complementare la plafonarea temporara a pretului energiei, compensarea facturilor la energie…

- Numarul investitorilor in fonduri mutuale a crescut cu 23% in ultimul an, depașind jumatate de milion, iar activele celor 122 de fonduri din Romania au atins in septembrie aproape 50 de miliarde de lei (10 mld. euro). In urmatorii ani, administratorii de fonduri de pe piața locala țintesc o dublare…

- Șoferii mașinilor electrice vor primi numere de inmatriculare care vor funcționa ca „pasaport verde”: Ce facilitați le va aduce acest lucru Șoferii mașinilor electrice vor primi numere de inmatriculare care vor funcționa ca „pasaport verde”: Ce facilitați le va aduce acest lucru Șoferii mașinilor electrice…

- Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din România vor putea accesa fonduri europene în valoare totala de 315 milioane de euro pentru calculatoare și alte investiții în digitalizare, potrivit Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR), aprobat luni de…