- Un urs a fugarit un schior la Predea, care a incercat sa il duca dintr-o zona cu multe persoane și sa-l alunge in padure. Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a spus ca gestul barbatului a fost unui eroic, dar ca se putea produce o tragedie. ”Domnul acesta a facut un gest eroic aproape, poate și ușor…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat marti seara, despre situatia ursilor prezenti pe partii, in zona Predeal, ca pericolul este unul real, iminent si o solutie locala ar fi ingradirea partiilor sau relocarea animalelor. Foto: (c) LUCIAN TUDOSE/AGERPRES…

- Trei persoane au fost retinute pentru talharirea unui barbat de 76 de ani, din Arad, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). "La data 5 februarie 2021, in jurul orei 12,45, politistii au fost sesizati de un barbat de 76 de ani, din Arad, ca in timp ce se intorcea de la cumparaturi, in jurul…

- "Se spune ca daca ursul iese din barlog, in data de 2 februarie, si isi vede umbra, se intoarce, pentru ca primavara e departe. Daca este innorat si nu isi vede umbra, atunci primavara este aproape si nu mai intra inapoi. Ursii ne spun astazi ca primavara este aproape fiindca este innorat, iar noi,…

- Urșii de pe Valea Prahovei au cu totul alte planuri decat hibernarea. Imaginile cu schiorul fugarit de un urs pe o partie din Predeal au facut inconjurul lumii, nu numai pe rețelele sociale, ci au fost preluate și de site-urile de știri și de televiziuni din Statele Unite și Canada, trecand prin Europa…

- Cauzele și condițiile in care s-a produs incidentul care a dus la probleme in alimentarea cu energie electrica in nord-vestul țarii vor fi identificate și analizate de Asociația Operatorilor de Transport și Sistem din Europa – ENTSO-E, anunța Transelectrica, citata de digi24 . Compania de transport…

- Irina Mina (b1.ro) Producatorul german de automobile BMW intenționeaza sa-și intensifice producția de vehicule electrice, a declarat directorul executiv Oliver Zipse pentru cotidianul german Augsburger Allgemeine, citat de Reuters, astfel ca iși propune ca 20% din vehiculele sale sa fie electrice pana…