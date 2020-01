Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, susține ca in primavara acestui an, in cadrul Lunii Padurii, va demara cea mai ampla campanie de impadurire pe care a avut-o vreodata Romania, iar una dintre acțiuni vizeaza plantarea de pomi pe terenurile degradate in vederea protejarii solului, conform Mediafax. „Programul…

- Ziarul Unirea Cea mai ampla campanie de impadurire pe care a avut-o vreodata Romania va demara in aceasta primavara, in cadrul Lunii Padurii Cea mai ampla campanie de impadurire pe care a avut-o vreodata Romania va demara in aceasta primavara, in cadrul Lunii Padurii Ministrul Mediului, Costel Alexe,…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, susține ca in primavara acestui an, in cadrul Lunii Padurii, va demara cea mai ampla campanie de impadurire pe care a avut-o vreodata Romania, iar una dintre acțiuni vizeaza plantarea de pomi pe terenurile degradate in vederea protejarii solului, conform Mediafax.Citește…

- Cea mai ampla campanie de impadurire a terenurilor degradate in vederea protejarii solului, a refacerii echilibrului hidrologic si a imbunatatirii conditiilor de mediu va fi demarata in Romania in primavara acestui an, a anuntat ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, in cadrul unei intalniri…

- Ministrul Mediului promite demararea, in primavara, a celei mai ample campanii de impadurire pe care a avut-o vreodata Romania Cea mai ampla campanie de impadurire a terenurilor degradate in vederea protejarii solului, a refacerii echilibrului hidrologic si a imbunatatirii conditiilor de mediu va fi…

- Cea mai ampla campanie de impadurire a terenurilor degradate in vederea protejarii solului, a refacerii echilibrului hidrologic si a imbunatatirii conditiilor de mediu va fi demarata in Romania in primavara acestui an, a anuntat ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, in cadrul unei intalniri…

- Cea mai ampla campanie de impadurire pe care a avut-o vreodata Romania va fi organizata in primavara anului viitor, cu ocazia Lunii Padurii, a declarat ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe.

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca sustine introducerea unei taxe pentru autoturismele aflate la prima inmatriculare. Aceasta taxa ar trebui sa tin cont de cat de poluant este autovehiculul. Orban a spus ca nu se va introduce taxa decat atunci cand se va ajunge la o solutie agreata de Comisia…