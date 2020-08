Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul Programului Rabla Plus va fi suplimentat cu 60 de milioane de lei si va ajunge la 200 de milioane de lei in 2020, iar in acest fel romanii vor putea cumpara aproximativ 4.000 de masini electrice, a declarat ministrul Mediului, Costel Alexe.

- Bugetul Programului Rabla Plus va fi suplimentat cu 60 de milioane de lei si va ajunge la 200 de milioane de lei in 2020, iar in acest fel romanii vor putea cumpara aproximativ 4.000 de masini electrice, a declarat, joi, ministrul Mediului, Costel Alexe. "Trebuie sa continuam pe acest drum si sa stimulam…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, anunta suplimentarea cu 60 de milioane de lei a bugetului pentru programul Rabla Plus pentru persoanele care doresc sa achizitioneze masini electrice sau hibride. "Astfel, pentru anul 2020 bugetul programului Rabla Plus va ajunge la 200 de milioane de lei", spune…

- "Pentru prima data in istoria programului Rabla Plus, intregul buget pentru persoanele fizice care isi doresc sa isi achizitioneze masini electrice a fost epuizat", a anuntat, joi seara, intr-o declaratie de presa, Costel Alexe, mentionand ca anul acesta Rabla Plus a inceput cu cel mai mare buget de…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, anunta suplimentarea cu 60 de milioane de lei a bugetului pentru programul Rabla Plus pentru persoanele care doresc sa achizitioneze masini electrice sau hibride. "Astfel, pentru anul 2020 bugetul programului Rabla Plus va ajunge la 200 de milioane de lei", spune Alexe.

- RABLA PLUS 2020. "Pentru prima data in istoria programului Rabla Plus, intregul buget pentru persoanele fizice care isi doresc sa isi achizitioneze masini electrice a fost epuizat", a anuntat, joi seara, intr-o declaratie de presa, Costel Alexe, mentionand ca anul acesta Rabla Plus a inceput cu cel…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures, ca luna viitoare va intra in consultare publica un ghid prin care Administratia Fondului pentru Mediu va investi 580 de milioane de lei in instalatii de reciclare si de sortare…

- Guvernul țarii africane Zimbabwe a cheltuit milioane de dolari pe mașini de lux ale oficialilor sai de top, in ciuda colapsului economic generalizat cu care se confrunta aceasta țara și a greutaților cu care se confrunta oamenii in fiecare zi, relateaza The Guardian.