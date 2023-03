Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, a anuntat, joi, la finalul sedintei de Guvern, ca noi sesiuni ale programelor „Rabla Clasic” si „Rabla Plus” vor incepe pe data de 24 martie. Acesta a facut precizari și in legatura cu programul „Rabla Local”.

- Ministerul Mediului a facut propuneri de modificare a programelor Rabla Clasic, Rabla Plus și Rabla Local pe care le-a pus in dezbatere publica. La Rabla Clasic, prima de casare pentru un autoturism vechi creste de la 6.000 – cat este acum, la 7.000 de lei, iar cei care vor sa caseze doua masini vor…

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor are in vedere cresterea primelor de casare pentru programele „Rabla Clasic” si „Rabla Plus” in 2023. De asemenea, analizeaza si posibilitatea de a infiinta un nou program de casare numit „Rabla pentru Flote”, care sa incurajeze achizitia de autovehicule electrice…

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor are in vedere cresterea primelor de casare pentru programele "Rabla Clasic" si "Rabla Plus" in 2023 si analizeaza posibilitatea de a infiinta un nou program de casare numit "Rabla pentru Flote".

