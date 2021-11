Stiri pe aceeasi tema

- Romania va avea o retea de 18.000 de statii de incarcare a vehiculelor electrice in urmatorii 4 – 5 ani, din banii de la Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) si din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), a afirmat, joi, ministrul Mediului, Tanczos Barna, intr-o conferinta de profil.…

- Premierul Florin Citu a participat, joi, in format online, la intalnirea Consiliului ECOFIN, in cadrul careia a fost aprobat Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei. ”Intalnire ECOFIN mai scurta decat de obicei. Partea buna este ca nu au fost intrebari si nici observatii la PNRR-ul Romaniei.…

- Presedintele Klaus Iohannis a senat, joi, decretul pentru promulgarea legii privind unele masuri pentru elaborarea Planului national de relansare si rezilienta necesar Romaniei. Administratia Prezidentiala a anuntat, joi, ca presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru promulgarea…

- Administratia Prezidentiala a anuntat, joi, ca presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru promulgarea Legii pentru aprobareaprivind unele masuri pentru elaborarea Planului national de relansare si rezilienta necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile…

- Deputatul PNL Gabriela Horga susține intr-un comentariu pe pagina personala de Facebook ca odata cu aprobarea oficiala a Planului National de Redresare si Rezilienta al Romaniei vor fi disponibile o gramada de fonduri pentru a trece cu adevarat la planuri de dezvoltare a țarii: ”Comisia Europeana…

- Comisia Europeana a aprobat, luni, evaluarea pozitiva a Planului de Redresare si Rezilienta al Romaniei, care va putea primi, astfel, din partea UE, granturi in valoare de 14,2 miliarde de euro si imprumuturi in valoare de 14,9 miliarde de euro, in cadrul Mecanismului de Redresare si Rezilienta,…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, aflata luni la București pentru a prezenta evaluarea privind Planul Național de Redresare si Rezilienta (PNRR) al Romaniei, susține, de la ora 18.15, o conferința de presa comuna cu președintele Klaus Iohannis și cu premierul Florin Cițu. Romania…

- Premierul Florin Citu a afirmat, marti, la o discutie cu reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei, ca doreste ca sistemul fiscal sa ramana acelasi cel putin pana in 2024, fara cresteri de taxe. „De la ultima noastra discutie si pana acum avem si un ministru al Finantelor cu care veti putea…