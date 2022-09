Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor a declanșat procedura de elaborare a unui proiect de act normativ care are ca scop plafonarea, pentru o perioada de 6 luni, a prețului lemnului și al produselor din lemn utilizate pentru incalzire, se arata intr-un comunicat remis Știrilor TVR.

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, a convocat vineri seara o sedinta de analiza privind evolutia situatiei hidrometeorologice, tinand cont de avertizarile emise de Administratia Nationala de Meteorologie si de Institutul National de Hidrologie si

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Barna Tanczos a convocat, vineri seara, o ședința de analiza privind evoluția situației hidrometeorologice, dupa avertizarile meteorologice și cele de cod roșu emise de hidrologi privind codul roșu de inundații pe rauri din Gorj si Valcea, anunța mediafax.…

- Guvernul a aprobat azi, 31 august, Ordonanta prin care se asigura finantarea tuturor tipurilor de perdele forestiere, realizarea acestora fiind permisa si persoanelor private, nu numai autoritatilor. Executivul a aprobat, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, Ordonanta pentru modificarea…

- Toate finantarile care vin de la Budapesta catre asociatii sau fundatii maghiare prezente in Romania sunt legale si UDMR nu a folosit niciodata acesti bani pentru activitati politice sau cu scop politic, a declarat, ieri, la finalul sedintei de Guvern, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna…

- Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, a declarat miercuri ca unele administratii locale vor trebui sa impuna restrictii la utilizarea apei potabile, considerand ca este o mare risipa ca cetatenii sa ude gradinile cu apa potabila, "chiar daca ne pare rau

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, a declarat miercuri ca unele administratii locale vor trebui sa impuna restrictii la utilizarea apei potabile, considerand ca este o mare risipa ca cetatenii sa ude gradinile cu apa potabila, ‘chiar daca ne pare rau pentru rosii’. ‘Atentionarile…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, a declarat miercuri ca, in prezent, nu exista niciun risc pentru functionarea centralei de la Cernavoda in contextul secetei si al debitului mai scazut al Dunarii. „Nu exista in momentul de fata niciun pericol, suntem mult peste debitul minim care…