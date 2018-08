Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a anuntat marti, la Oradea, ca programul "Rabla pentru electrocasnice" are un fond de 20 de milioane, urmand ca pana pe 15 august sa se stabileasca valoarea ecobonusului pentru fiecare tip de aparat electrocasnic, inclusiv calculatoare vechi.



"In perioada imediat urmatoare vom lansa ghidul de finantare pe electrocasnice. Pana la vacanta de 15 august ne vom intalni cu producatorii ca sa stabilim exact cat este ecobonusul pentru fiecare tip de electrocasnic in parte. Avem o suma de 20 de milioane de lei pe care ii vom putea accesa noi, persoanele…