Ministrul Mediului, Tanczos Barna, afirma ca masura de interventie imediata in caz de pericol in privinta ursilor care intra in localitati, fara derogare de la Ministerul Mediului, care a fost adoptata anul trecut si care a fost una controversata si contestata, "si-a dovedit eficienta". El sustine ca inainte de aceasta prevedere "oamenii se uitau neputinciosi" la ursi care "faceau ce voiau". "O sa avem urs maine-poimaine in Cismigiu, daca nu avem grija", arata Tanczos.

