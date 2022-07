Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, a declarat miercuri ca, in prezent, nu exista niciun risc pentru functionarea centralei de la Cernavoda in contextul secetei si al debitului mai scazut al Dunarii. „Nu exista in momentul de fata niciun pericol, suntem mult peste debitul minim care ultima data in 2003 a oprit centrala de la Cernavoda. Ca nivel de apa suntem cu 0,99 de metri peste nivelul minim care trebuie asigurat pentru functionarea centralei. Nu exista niciun risc in momentul de fata, (…) nici in perioada urmatoare, pentru ca debitul este stabilizat undeva la 3 metri cubi…