- Rabla Local 2023: lista primariilor din Alba inscrise in program. Cate mașini pot fi casate in fiecare localitate. DOCUMENT Incepand de luni, 31 iulie 2023, ora 10:00, persoanele fizice se pot inscrie in cadrul Programului privind privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local,, a informat vineri…

- Suma record de 1,2 miliarde de euro sistemului de management al deșeurilor din Romania. mai mult de jumatate va fi direcționata pentru construcției a peste 560 de centre de colectare, iar alte 260 de milioane de euro vor finanța instalarea a peste 14.000 de insule ecologice digitalizate.Ministrul…

- Poluare marina in Romania: ministrului Mediului averizeaza ca aceasta este provocarea pe care o confrunta autoritațile in prezent. Ministrul Mediului, Mircea Fechet, conduce delegatia Romaniei la reuniunea informala a ministrilor mediului din Statele Membre UE. „O provocare cu care ne confruntam este…

- Doi barbați din Bacau au fost reținuți de polițiștii din Adjud, care au efectuat 22 de percheziții domiciliare in județele Bacau și Vrancea, in urma unui furt de proporții, ce a vizat sustragerea a 400 de metri de cabluri de telefonie mobila.

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a chemat, vineri, la minister, mai mulți experți pentru a prezenta concluziile cu privire la consecințele pe care le are distrugerea barajului Kahovka de pe raul Nipru (Ucraina) asupra Romaniei.Ruperea barajului de la Kahovka a generat o viitura uriașa, iar apele…