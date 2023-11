Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, a participat, luni, la deschiderea primului centru de numarare si sortare a ambalajelor de bauturi, infiintat de compania RetuRO in comuna Bontida din judetul Cluj, potrivit Agerpres."Suntem astazi la Bontida, in judetul Cluj, unde vom inaugura…

- ”Fac parte dintr-o generatie in care am fost invatati sa nu irosim resursele pe care le avem la dispozitie. Imi amintesc cum in copilarie toate mingile de fotbal ni le luam cu banii stransi pe sticlele pe care le strangeam zile in sir toti copiii de la bloc. Dar dincolo de aceste mici beneficii, cred…

- Incepand din data de 30 noiembrie 2023, in țara noastra va intra in linie dreapta Sistemul de Garantie – Returnare (SGR), administrat prin intermediul programului RetuRo. Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, a explicat pentru ce produse vor plati romanii garanție. Ce este SGR și cați…

- Romania se confrunta cu perspectiva unui proces la Curtea Europeana de Justiție din cauza nereușitei inchiderii a 31 de depozite de deșeuri. Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Mircea Fechet, a anunțat ca CJUE urmeaza sa aduca statul roman in instanța, cel mai probabil pe 14 decembrie. Aceasta…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fachet, a declarat ca aproape 10.000 de autoturisme au fost achizitionate in acest an, in Romania, prin Programul „Rabla Plus”, iar circa 27.000 de autoturisme noi prin „Rabla Clasic”. “Dincolo de bugetul-record pe care la ‘Rabla Plus’ l-a avut in acest…

- “Va felicit pentru cei 30 de ani de la primul salon auto organizat la Bucuresti si pentru aceasta a 20 a editie aniversara, pentru iubitorii de masini, pentru pasionatii de cai putere si pentru publicul larg Salonul Auto Bucuresti ramane, fara indoiala, cel mai important eveniment al anului. Avem privilegiul…

- Sistemul Garantie-Returnare (SGR) inseamna cea mai importanta politica legata de managementul deseurilor din Romania in ultimii 30 de ani si va fi al doilea cel mai mare din Europa, dupa cel german, a declarat, miercuri, la evenimentul „Environmental & Sustainability Summit”, ministrul Mediului, Apelor…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, va participa, marti, la un hypermarket din Bucuresti, la un eveniment in cadrul caruia va testa solutia de colectare si reciclare a ambalajelor de bauturi, in anticiparea Sistemului Garantie - Returnare (SGR).