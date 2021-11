Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea totala a obiectivului de investiții este estimata a fi 18.1 milioane lei, valoarea nerambursabila solicitata prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny” este de 10 milioane lei, diferența urmand a fi asigurata de la bugetul local. Obiectivul de investiții denumit „Modernizare strazi:…

- Consiliul General al Municipiului București a aprobat in ședința de vineri reabilitarea „Podului Mare” din Cișmigiu, cu suma propusa in urma cu 2 ani, atunci cand s-a cerut ultima data consolidarea acestui pod, degradat in prezent. In 2019, totul a ramas la stadiul de proiect. Libertatea a scris pe…

- Comisia Senatului Braziliei, care a investigat acțiunile guvernului in lupta impotriva pandemiei COVID-19, a votat cu o majoritate de voturi in favoarea acuzațiilor impotriva Președintelui Jair Bolsonaro, transmite Noi.md. Potrivit rezultatelor votului, șapte dintre cei 11 senatori ai comisiei au aprobat…

- SUA schimba strategia de lupta impotriva drogurilor din Columbia. Aceasta se bazeaza pe reducerea producției și dezvoltara zonelor rurale, transmite Oficiul Politiei Nationale pentru Controlul Drogurilor al...

- Programul de investitii "Anghel Saligny" este unul absolut necesar si vine in sprijinul Ministerului Mediului, a declarat, miercuri, ministrul de resort, Barna Tanczos, in conferinta de presa sustinuta la Palatul Victoria. "Este un program absolut necesar. Eu privesc 'Anghel Saligny' ca pe un…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a anuntat ca va solicita coalitiei de guvernare, care s-a reunit la Palatul Parlamentului, sume mai mari pentru Justitie, respectiv pentru continuarea luptei impotriva coruptiei si a criminalitatii organizate. "Sper sa se aprobe mai multe sume pentru Justitie.…

- La Moisei se muncește din plin, dupa cum ne spune primarul Grigore Tomoiaga. Iar unul din cele mai importante proiecte care se deruleaza este cel din zona Valea Secaturii, aici fiind destule probleme atunci cand sunt precipitații abundente. Probleme care vor dispare odata cu finalizarea acestui proiect.…

- Lucrarile de investiții continua in comuna Albeștii de Argeș. Printre cele prioritare se numara construirea a doua poduri in zonele ”Bratești” și ”Pațiți”. Din cauza fenomenelor meteorologice de acum cateva saptamani, aceste proiecte sunt urgente. In momentul de fața, oamenii sunt nevoiți sa treaca…