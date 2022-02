Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de activiști ai asociației Agent Green a surprins cateva imagini cu copaci care ar fi fost taiați ilegal. Aceștia au transmis pe paginile de socializare un mesaj prin care anunța ca ar fi identificat parcele cu copaci marcați. Imaginile ar fi fost filmate cu drona și vor constitui probe pe…

- Proiectul "Apararea complexa a localitatilor situate in Delta Dunarii pentru minimizarea riscului inundatiilor asupra vietii, judetul Tulcea" a fost promovat prin HG 28 2022 si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, dupa ce la inceputul acestei an Guvernul Romaniei a aprobat investitia la propunerea…

- Ministrul Mediului, Barna Tanczos, a semnat joi 10 contracte de finantare din cadrul Programului "Mediu, Adaptare la Schimbari Climatice si Ecosisteme"(RO-Mediu), derulat de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor in calitate de Operator de Program pentru Programul RO - Mediu si finantat prin Mecanismul…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a afirmat, vineri, ca Romania s-a angajat sa scoata din circulatie, pana in 2026, 250.000 de masini mai vechi de 15 ani, conditie esentiala in PNRR pentru primirea de fonduri europene pentru construirea de autostrazi. Pentru a reusi acest lucru, ministrul promite…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a transmis, vineri, ca Romania s-a angajat sa scoata din circulatie, pana in 2026, 250.000 de mașini mai vechi de 15 ani, conditie esentiala in PNRR pentru primirea de fonduri europene pentru construirea de autostrazi. Pentru ca acest lucru sa fie posibil, ministrul…

- ”Vinerea Verde este o oportunitate grozava de a vorbi despre planurile noastre verzi, despre ecologie si despre provocarile care urmeaza: Guvernul si-a asumat prin PNRR ca, pana in anul 2026, sa scoatem din circulatie 250.000 de vehicule mai vechi de 15 ani, aceasta fiind conditia ca Romania sa primeasca…

- Romania a inchis definitiv doua dintre cele trei centrale de mare ardere pentru care a fost data in judecata de catre Comisia Europeana, a declarat, vineri, ministrul Mediului, Tanczos Barna, care a catalogat drept „ciudat” modul in care a acționat Executivul comunitar cu o zi inainte, cand a trimis…

- CARAS-SEVERIN – Senatorul carasean a intrebat, in plenul Senatului, cand se acorda despagubiri fermierilor afectați de distrugerile provocate de animalele salbatice! Intrebarea a fost adresata lui Adrian Oros (ministru interimar al Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale) și lui Tanczos Barna…