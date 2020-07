Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a avut miercuri videoconferinte cu primariile municipiilor Timisoara si Cluj-Napoca, doua din cele cinci orase ale Romaniei aflate in prezent sub procedura de infringement pentru depasirile constante la dioxidul de azot (NO2), discutii in urma…

- Costel Alexe a afirmat ca Romania va avea o retea de senzori pentru masurarea calitatii aerului, iar investitia totala pentru modernizarea retelei este de 3,17 milioane euro. Ministrul Mediului a precizat ca suntem prima autoritate de mediu din Europa care va avea o astfel de retea, iar 65% dintre statiile…

- Dupa ce Romania a fost sub imperiul inundațiilor mai bine de o saptamana, ministrul Mediului are o prima reacție oficiala. Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Costel Alexe, a convocat, in urma situației hidrometeorologice din nordul țarii, Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgența.„In…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a facut, vineri, o vizita in teren in padurea seculara din zona Poieni – Schitul Duca din judetul Iasi si a anuntat ca padurile seculare din Romania ies din circuitul economic si intra sub protectie la nivel national.

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP) va avea rol de avocat al celor cinci orase din Romania aflate in procedura de infringement pentru depasiri repetate ale valorilor de dioxid de azot (NOx), potrivit ministrului de resort, Costel Alexe, noteaza Agerpres. "Cazul Bucurestiului este, de…

- Adina Lacatușu, reporter al emisiunii "Neatza cu Razvan și Dani", alaturi de Ministrul Mediului, Costel Alexe, ne explica cum pot proprietarii de case din Romania sa iși eficientizeaza din punct de vedere energetic imobilele cu bani de la stat.