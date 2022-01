Stiri pe aceeasi tema

- ”Am avut o discutie lunga, de doua-trei ore, cu Asociatia Municipiilor, Asociatia Oraselor si Asociatia Comunelor, unde cei de la masa au sustinut clar o descurajare a inmatricularii masinilor second hand in Romania si au spus clar: taxare! Exista la nivelul autoritatilor locale o presiune uriasa la…

- Ministrul Mediului a declarat recent ca Romania se confrunta cu o provocare uriașa. Potrivit celor spuse de Tanczos Barna, tara noastra va fi in continuare destinatia masinilor second-hand, in lipsa de taxa auto.

- TAXE mai MARI in 2022 pentru mașinile second-hand. Masuri de descurajare a inmatricularii automobilelor vechi și poluante: „Nu exista alte soluții” TAXE mai MARI in 2022 pentru mașinile second-hand. Masuri de descurajare a inmatricularii automobilelor vechi și poluante: „Nu exista alte soluții” Tanczos…

- “In continuare sunt mai multe masini second hand inmatriculate in Romania decat masini noi, in ciuda efortului urias facut anul acesta de minister si de Administratia Fondului pentru Mediu. Noi am pornit anul acesta cu 440 de milioane de lei buget pentru Rabla Clasic, fata de 400, am avut o majorare…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a comentat la Digi24 incidentul in care doi turiști ucrainei au fost atacați de o ursoaica in zona Castelului Peleș din Sinaia. Tanczos Barna spune ca viața oamenilor trebuie protejata și ca primarii au la dispoziție mijloace pentru a alunga animalele salbatice. El…

- Din 3 decembrie, nu se vor mai putea face inscrieri in programele Rabla și Rabla Plus. Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a explicat la Digi24 ca s-au epuizat fondurile pentru 2021 și ca inscrierile vor fi reluate anul viitor, dupa ce „vom opera cateva modificari”. „S-au epuizat fondurile alocate pentru…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna a declarat, marti, la emisiunea Talk News de la Profit TV, ca ceea ce a propus el este un ”punct zero”, ca, de acum inainte, in blocurile noi sa nu mai fie instalate centrale individuale. MInistrul a precizat ca nu va exista o taxa pe centralele existente, pana cand…

- Peste 700 de primarii nu asigura serviciul de colectare selectiva a deseurilor. Cu toate acestea, multe dintre aceste primarii fac declaratii in fals ca au sistem de colectare selectiva, a atentionat, marti, in cadrul conferintei PRIA Environment 2021, Tanczos Barna, ministrul interimar al Mediului,…