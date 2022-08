Stiri pe aceeasi tema

- Centrala nucleara Zaporojie, cea mai mare din Europa, aflata sub ocupația armatei ruse si vizata de mai multe bombardamente, este „complet deconectata” de la retea, dupa avarierea liniilor de comunicatie, a anuntat joi, 25 august, operatorul ucrainean Energoatom, transmite Reuters . „Cele doua reactoarele…

- Razboi in Ucraina, ziua 177. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat, aseara, ca pacea cu Rusia nu este posibila atat timp cat trupele ruse sunt pe teritoriul ucrainean, sugerand ca mai intai trebuie sa se retraga armata rusa pentru a exista

- Intr-o declarație comuna, 42 de state, intre care și Romania, au cerut duminica Rusiei sa-și retraga trupele din centrala nucleara de la Zaporojie. Țarile semnatare considera ca prezența soldaților, a armatei ruse in situl nuclear Zaporojie este inacceptabila și contrara principiilor de securitate la…

- Nivelul radiatiilor, in perioada razboiului, nu a crescut niciodata nici in Ucraina, nici in Romania, iar in privinta valorilor inregistrate la Centrala Nucleara de la Zaporojie, acestea nu justifica ingrijorarile din spatiul media sau al populatiei, a declarat, miercuri, la finalul sedintei de Guvern,…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca, pana in acest moment, Guvernul nu are date care sa justifice ingrijorarea privind situatia de la centrala nucleara de la Zaporojie din Ucraina, adaugand ca autoritatile de la Bucuresti monitorizeaza permanent datele legate de mediu in acest caz. ‘In ultimele zile,…

- Situatia de la centrala nucleara din Zaporojie, aflata in mainile rușilor, este tot mai periculoasa, a avertizat marți directorul Organismului International pentru Energie Atomica (AIEA), facand apel la Rusia și Ucraina sa le permita experților sa ajunga in zona pentru a evita un accident nuclear, transmite…