”eActros este un camion complet electric, sustenabil, avangardist, inovator si silentios, ideal pentru transportul marfurilor in mediul urban, ceea ce marcheaza un nou pas important in tranzitia catre un transport sustenabil”, au transmis, marti, reprezentantii Ministerului Mediului. Ministrul de resort, Tanczos Barna, afirma ca ”lucrurile se schimba in jurul nostru cu o viteza incredibila”. ”Indiferent daca ne uitam la e-mobilitate, daca ne uitam la progresul tehnologic in tot ce inseamna emisii de carbon sau reducerea emisiilor de carbon, sub ochii nostri lumea se schimba. Se schimba in favoarea…