Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a spus ca, Romania are inca multe de facut in privința colectarii selective a deseurilor, precizand ca cifrele raportate la Comisia Europeana sunt modeste. „Ne invartim in jurul cifrei de 14% deseuri colectate selectiv, ceea ce nu poate decat sa insemne ca la acest…

- ”Concluzia este ca, oricat s-ar chinui un primar, oricat s-ar chinui un ADI, oricat s-ar chinui reprezentantii unui judet, la sfarsit, in calitate de tara, atunci cand raportam cifrele catre Comisia Europeana, adunam toate aceste eforturi individuale si concluzia nefericita este ca, din pacate, atat…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, afirma ca, in ceea ce priveste colectarea selectiva a deseurilor, Romania are inca multe de facut, el subliniind ca cifrele raportate la Comisia Europeana sunt modeste. Ministrul afirma ca, ”in cel mai bun caz”, deseurile reciclabile ajung la groapa de gunoi, existand…

- Astazi, 9 august, la Casa Timiș a avut loc o conferința regionala in cadrul campaniei naționale „Reciclam in Romania”, oferind astfel un spațiu dedicat discuțiilor și sensibilizarii pe aceasta tema. Prezent la eveniment, ministrul mediului, apelor și padurilor, Mircea Fechet, alaturi de reprezentanți…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a facut cunoscut faptul ca 90% din totalul deșeurile care ajung in Marea Neagra sunt din plastic. In doar trei zile au fost date amenzi in valoare de 3 milioane de lei. Mircea Fechet a fost prezent, vineri, pe plaja Modern din Constanța pentru a comunica rezultatele…

- Comisia Europeana a oferit unor țari membre UE bani pentru a-și reabilita cadrul natural, iar una dintre țarile beneficiare este Romania. “Vara este aici, la fel și șansa noastra de a descoperi cateva bijuterii unice ale Europei – cofinanțate cu mandrie prin Fondul de Coeziune. Uimitoarele plaje de…

- Suma record de 1,2 miliarde de euro sistemului de management al deșeurilor din Romania. mai mult de jumatate va fi direcționata pentru construcției a peste 560 de centre de colectare, iar alte 260 de milioane de euro vor finanța instalarea a peste 14.000 de insule ecologice digitalizate.Ministrul…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, anunta ca, in urma monitorizarilor facute la nivel national de mai multe institutii, dar si in urma discutiilor pe care le-a avut cu omologii sai din Ucraina si Bulgaria despre dezastrul provocat de ruperea barajului Nova Kahovka din Ucraina, nu exista, la acest moment,…