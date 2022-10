Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului a declarat, miercuri seara, la Digi 24, ca 20.000 dintre cele 45.000 de dosare depuse in cadrul programului privind montarea de panouri fotovoltaice cu sprijin de la bugetul AFM au fost evaluate. Conform lui Tanczos Barna, miercuri au fost aprobate 4.500 de noi dosare dintre cele…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat ca a semnat, miercuri, un ordin prin care se descentralizeaza sistemul de finanțare pentru panourile fotovoltaice, fiind vorba despre cel mai amplu program in care vor fi implicate peste 3.000 de primarii și care va incepe de la 1 ianuarie 2023. Fii…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna a acuzat o campanie denigratoare la adresa sa, dupa ce activistii Declic au ajuns in satul sau natal, Sancraieni, si il acuza ca nu protejeaza parcurile nationale din Romania.

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna a declarat sambata, pentru Agerpres., dupa ce activistii Declic au ajuns in satul sau natal, Sancraieni si il acuza ca nu protejeaza parcurile nationale din Romania, ca este vorba de o campanie denigratoare si un atac la adresa sa. Fii…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, susține ca daca se va reuși reducerea la 2 sau 3 a numarului documentelor necesare pentru a deconta un panou fotovoltaic, problema va fi rezolvata și se vor putea analiza sutele de mii de cereri la programul național de fotovoltaice. Fii la curent cu cele…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, afirma ca aproximativ 15.000 dintre cele peste 45.000 de dosare depuse pentru montarea de panouri fotovoltaice vor fi aprobate in perioada urmatoare. El anunta ca a cerut Administratiei Fondului pentru Mediu sa creasca ritmul de evaluare a dosarelor la 10.000 lunar.…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, afirma, marti seara, ca desertificarea reprezinta un risc pentru Romania, mai ales in zona de sud. Strategia Nationala pentru Prevenirea si Combaterea Desertificarii si Degradarii Terenurilor va fi gata pana in septembrie, iar, intre timp, specialistii au stabilit…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, spune ca, pe langa valul de canicula, exista și „județe piromane”, unde „persoane iresponsabile dau foc la vegetația uscata de pe camp”. Valul de canicula care se instaleaza in aceste zile in Romania va aduce temperaturi in limita de 40 de grade, a declarat, marți,…