- Ministrul Muncii, Marius Budai a transmis, marti, printr-o postare pe Facebook, ca saluta acordul institutiilor europene in ceea ce priveste Directiva privind salariul minim la nivelul Uniunii Europene. El precizeaza ca Romania sustine aceasta directiva pentru ca si cetatenii romani sunt cetateni…

- Uniunea Europeana a anunțat ca a deschis pana la data de 4 iulie 2022 o consultare publica, pentru a analiza daca nivelul accizelor la alcool și bauturi alcoolice nu ar trebui sa suporte o creștere, mai ales ca ratele acestora nu au mai fost modificate din anul 1992. Cu doar doua luni in urma, un grup…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, s-a intalnit miercuri cu presedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, cei doi demnitari discutand despre provocarile pachetului Fit for 55 si ambitiile climatice, in contextul noii strategii forestiere europene, precum si despre tintele…

- Nu se va lua nicio masura in Guvern fara sa existe un dialog cu mediul de afaceri, spune președintele PSD, Marcel Ciolacu. „Stiu si eu si dumneavoastra discutiile din spatiul public privind anumite modificari la Codul Fiscal sau anumite abordari. Eu vreau sa va asigur ca nu se va lua nicio masura in…

- Administratia Fondului de Mediu anunta ca o noua sesiune de inscriere in cadrul Programului Rabla Clasic si Rabla Plus va incepe pe 13 mai 2022. O noua sesiune a programelor „Rabla” si „Rabla Plus” va debuta pe data de 13 mai, acestea urmand sa se adreseze, in premiera, si institutiilor publice si unitatilor…

- Pe 9 mai se incheie un an intreg de dezbateri intre cetatenii Europei legate de viitorul Uniunii din care si noi facem parte. Este, poate, cel mai important eveniment al ultimelor decenii ai Uniunii Europene deoarece vor fi propuse schimbari fundamentale ale modului in care UE functioneaza. Liderii…