- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, se arata convins ca, daca romanii vor arata ”un pic de atentie” la consumul de energie electrica, vor reusi sa faca economie, asa cum recomanda oficialii Uniunii Europene. Tanczos anunta ca, la nivelul ministerului pe care il conduce, s-au luat deja masuri pentru…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, afirma ca energia electrica si cea termica sunt „la pret mare, nu doar la propriu ci si in ceea ce priveste cantitatile, iarna aceasta, din cauza razboiului declansat de Rusia in Ucraina. In acest context, Tanczos atrage atentia asupra faptului ca actuala criza…

- „Daca vorbim despre evolutia lucrurilor, trebuie sa constientizam ca ne aflam cu totii in mijlocul unei furtuni perfecte. Din pacate, acest razboi care este la granita Romaniei genereaza o criza energetica fara precedent, o criza energetica care pune amprenta pe toate politicile publice pe termen scurt…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, afirma ca este foarte important ca autoritatile sa desfasoare controale cu privire la deseurile aruncate in natura, el spunand, in acest context, ”nu putem controla noi cat pot arunca iresponsabilii”. Ministrul nu este de acord cu actiunile in cadrul carora copiii…

- In timp ce Aptamil este putin cunoscut in Statele Unite, este un brand major in Europa, unde Danone este o forta dominanta pe piata. Miscarea de a prezenta Aptamil parintilor americani ar putea oferi Danone, un jucator relativ mic in SUA, oportunitatea de a castiga cota de piata de la liderii Reckitt…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna a declarat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca 70% din tara este afectata de diverse faze ale secetei pedologice, iar in privinta rezervei strategice de apa, cele 40 de lacuri de acumulare, cu importanta strategica, sunt la un grad de umplere de 68%. Ministrul a…

