- Romania are in prezent peste 4.000 de exemplare de urs, acest numar fiind avansat de specialisti, a declarat joi, la Brasov, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, care a mentionat ca in lunile urmatoare se va face o evaluare privind populatia de urs. "Am auzit azi o parere exprimata…

- ”Ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, a avut astazi o intalnire de lucru cu Tanczos Barna, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, pentru a discuta despre situatia plajelor de pe litoralul romanesc si dezvoltarea domeniilor schiabile. La baza acestei intalniri au stat…

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si Ministerul Educatiei vor elabora o strategie privind Educatia pentru mediu care va fi transpusa in programele scolare incepand cu anul 2023 – 2024, a anuntat, marti, ministrul Tanczos Barna, la lansarea in dezbatere publica de catre Administratia Prezidentiala…

- Implementarea masurii de interzicere a centralelor individuale de apartament in blocurile noi se va face gradual, nu de azi pe maine, pentru ca sunt foarte multe investitii deja pornite, autorizate, gandite, proiectate, aflate in executie, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului,…

- Decizia la nivel guvernamental a fost ca, in anul 2022, nu se vor introduce taxe noi, iar asta inseamna ca sigur nu vor exista taxa auto, taxa de mediu sau taxa de prima inmatriculare, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos. „Am vorbit in…

- Inscrierile pentru noua ediție a programului Rabla pentru electrocasnice incep de azi, 19 noiembrie, ora 10.00, și se vor incheia joi, 25 noiembrie, potrivit site-ului oficial Rabla electrocasnice.ro. Noua ediție aduce și o serie de modificari, cum ar fi introducerea unor noi clase pentru televizoare.Calendarul…