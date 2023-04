Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Fondului pentru Mediu anunța ca Programul Rabla Local 2023 va debuta vineri, 21 aprilie 2023. Astfel se va deschide sesiunii de finanțare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate, prin care se dau 3.000 de lei prin acest program. Proprietarii nu sunt obligați sa foloseasca acest…

- Administratia Fondului pentru Mediu anunta deschiderea sesiunii de finantare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate pentru solicitantii unitati administrativ-teritoriale, incepand cu data de 21 aprilie 2023. Conform unui comunicat remis, joi, AGERPRES, unitatile administrativ-teritoriale…

- ”Municipiul Arad a intrat oficial in Programul privind casarea autovehiculelor uzate (Rabla Local), derulat in cofinantare cu Administratia Fondului pentru Mediu. Sumele necesare pentru participarea la cofinantare sunt asigurate din bugetul local, contributia proprie a Municipiului Arad fiind de 600…

- Rabla Clasic si Rabla Plus iau startul pe 24 martie. Aceste programe se bucura de un succes uriaș de la an la an, astfel ca ministerul mediului aduce noi imbunatațiri. Prima de casare pentru o masina veche va ajunge acum la sapte mii de lei, iar daca vor fi predate doua masini, valoarea ecotichetului…

- Casa Verde 2023: Bugetul programului, de patru ori mai mare decat cel de anul trecut Casa Verde 2023: Bugetul programului, de patru ori mai mare decat cel de anul trecut Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat ca bugetul prevazut pentru panourile solare, anul acesta, este de trei miliarde lei,…

- Ministrul Mediului anunta pregatirea programelor Rabla Clasic, Rabla Plus si Rabla Local și spune ca exista bugetul pentru a asigura o crestere cu 15% a primei de casare. Anul trecut s-a redus numarul de masini second-hand pentru prima data dupa multi ani. Ministrul Mediului, Tanczos Barna a anuntat…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat ca bugetul prevazut pentru panourile fotovoltaice, in 2023, este de trei miliarde lei, bani cu care se vor putea finanta peste 150.000 proiecte. Potrivit ministrului Mediului, in Romania sunt peste trei milioane de case intabulate si inregistrate la Oficiul…

