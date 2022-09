“Suntem in faza in care saptamana aceasta, saptamana viitoare, se va depune documentatia finalizata de Ordinul Arhitectilor pentru concursul international de solutii. In aceasta toamna se va deschide licitatia pentru pentru proiectarea amenajarii si sper ca anul viitor deja sa avem un castigator, o companie nationala sau de pe plan international care sa gandeasca amenajarea zonei de plaja din Mamaia”, a declarat, marti, ministrului Mediului, la Eforie Sud. El a explicat ca, pana la realizarea PUZ-ului, vor fi gasite solutii, asa cum s-a intamplat si in acest an. “Pana la realizarea acestui…