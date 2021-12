Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, afirma ca in pofida "efortul urias" din punct de vedere financiar facut de statul roman prin implementarea programelor Rabla Clasic si Rabla Plus, in Romania numarul masinilor vechi nou inmatriculate este mai mare decat cel al autoturismelor noi. El aminteste ca, la…

- TAXE mai MARI in 2022 pentru mașinile second-hand. Masuri de descurajare a inmatricularii automobilelor vechi și poluante: „Nu exista alte soluții” TAXE mai MARI in 2022 pentru mașinile second-hand. Masuri de descurajare a inmatricularii automobilelor vechi și poluante: „Nu exista alte soluții” Tanczos…

- Tanczos Barna, ministrul mediului, a declarat, miercuri seara, la B1 TV, ca numarul masinilor vechi nou inmatriculate este mai mare decat cel al autoturismelor noi, in condițiile in care, la negocierea Planului National de Redresare si Rezilienta, Comisia Europeana a impus Romaniei sa scoata din circulatie,…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, afirma ca in pofida "efortul urias" din punct de vedere financiar facut de statul roman prin implementarea programelor Rabla Clasic si Rabla Plus, in Romania numarul masinilor vechi nou inmatriculate este mai mare decat cel al autoturismelor noi. El aminteste ca,…

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu a semnat, vineri, acordul de imprumut prin Mecanismul de Redresare și Reziliența, incheiat intre Comisia Europeana și Romania, in valoare de aproximativ 15 miliarde de euro. Banii vor veni in 10 tranșe, iar prima rata va fi de aproape 2 miliarde de euro, anunța Ministerul…

- Miniștrii de finanțe din Uniunea Europeana se reunesc, joi, la ora 10.30, pentru a aproba Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) al Romaniei. Aprobarea PNRR in ECOFIN este ultimul pas pentru ca Romania sa poata cere banii europeni. Dupa ce PNRR va fi aprobat, Romania va putea cere prefinanțarea…

- Președintele Klaus Iohannis a primit-o ieri pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, venita in vizita pentru a marca simbolic aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliența. Cei doi au susținut o conferința de presa la finalul careia, președintele Iohannis a vorbit despre vaccinarea…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va veni la Bucuresti in 27 septembrie, a anunțat, vineri, Dana Spinant, purtator de cuvant adjunct al Comisiei.CE va incheia in cateva zile evaluarea Planului National de Redresare si Rezilienta depus de Romania. ”Pot confirma ca finalizam evaluarea…