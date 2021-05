Stiri pe aceeasi tema

- Garanția pentru sticlele din plastic pe care Ministerul Mediului o va propune va fi de 50 de bani per sticla, indiferent de marimea acesteia, daca respectivul ambalaj este de pana in 3 litri. Cine aduna 10 sticle are 5 lei, a aratat ministrul Tanczos Barna, marți seara, la Digi24.

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a afirmat, marti seara, ca ursul ucis in Covasna era un exemplar foarte mare, nu era ”un urs banal”. Ministrul apreciaza ca nu daca era sau nu cel mai mare urs din Europa este adevarata problema, ci faptul ca a existat posibilitatea legala ca aceste extrageri de forta…

- Statele Unite vor autoriza vaccinul Pfizer-BioNTech impotriva COVID-19 pentru copii de 12 ani si peste aceasta varsta incepand de saptamana viitoare, informeaza AFP. Compania a solicitat autorizatia de utilizare de urgenta pentru vaccinul sau spre a fi administrat copiilor si adolescentilor cu varste…

- Programul vine dupa un an in care piața auto a suferit din cauza pandemiei de coronavirus și a restricțiilor impuse, integistrand o scadere cu peste 50% in luna ianuarie. Ministrul Mediului a declarat ca programul Rabla va continua și in 2021, iar bugetul va fi cel puțin la fel de mare ca in 2020.“Mergem…