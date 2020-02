Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a precizat, vineri, ca institutia pe care o conduce nu a avut fonduri pentru asigurarea asistentei juridice pentru mai multi comisari ai Garzii Nationale de Mediu fata de care au fost depuse plangeri penale, in urma unor actiuni…

- Comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului au avizat negativ, luni, renominalizarea lui Costel Alexe pentru functia de ministru al Mediului, Apelor si Padurilor, in Guvernul Ludovic Orban II. Astfel, membrii Comisiei pentru Mediu si Echilibru Ecologic din Camera Deputatilor, respectiv…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, cere autoritatilor locale din tara sa intensifice viteza de implementare a masurilor pe care si le-au asumat privind planurile integrate de calitate a aerului.

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, sustine ca avertismentul lansat de Comisia Europeana pe tema taierilor ilegale de paduri este un audit public extern impotriva Guvernului PSD, dupa ce reprezentantii Comisiei au asteptat trei ani ca taierile sa inceteze in Romania. Totodata,…

- Decizia Consiliul de Administratie al Romsilva, de revocare a directorului general, reprezinta un mesaj clar de transparenta si avem nevoie de profesionisti in fruntea institutiilor publice, de oameni integri, care nu fac rabat de calitate si pun interesul public mai presus de comenzi politice sau…

- Toate cele 374 de hectare din padurea Baneasa care sunt in proprietatea statului, in administrarea Romsilva, vor ajunge doar padure de protectie, incepand din luna martie a acestui an, a anuntat, miercuri, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe.„Astazi, in padure la Baneasa, majoritatea…