Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a afirmat si cu alt prilej ca nici legislatia din Romania, nici cea ucraineana nu permit desfasurarea de lucrari care sa puna in pericol biodiversitatea si eco-sistemele din Delta Dunarii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministerul Mediului va impiedica toate lucrarile de pe Canalul Bastroe care pot afecta biodiversitatea si ecosistemul Deltei Dunarii, in conditiile in care nici legislatia nationala a Romaniei, nici legislatia ucraineana nu permit desfasurarea unor lucrari in acea zona, spune ministrul Mediului, Tanczos…

- Ministerul Mediului va impiedica toate lucrarile de pe Canalul Bastroe care pot afecta biodiversitatea si ecosistemul Deltei Dunarii, in conditiile in care nici legislatia nationala a Romaniei, nici legislatia ucraineana nu permit desfasurarea unor lucrari in acea zona, a anuntat, joi, ministrul Mediului,…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, afirma ca nici legislatia din Romania, nici cea ucraineana nu permit desfasurarea de lucrari care sa puna in pericol biodiversitatea si eco-sistemele din Delta Dunarii, aratandu-se convins ca ministerele de resort vor monitoriza lucrarile care vizeaza canalele navigabile.…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, afirma ca nici legislatia din Romania, nici cea ucraineana nu permit desfasurarea de lucrari care sa puna in pericol biodiversitatea si ecosistemele din Delta Dunarii, aratandu-se convins ca ministerele de resort vor monitoriza lucrarile care vizeaza canalele navigabile.…

- ANM (Administratia Nationala de Meteorologie) a anunțat, luni, ca anul 2022 ocupa locul al treilea in topul celor mai calduroși ani, din istoria masuratorilor meteorologice de la noi din țara. Temperatura medie in 2022 a fost de 11.77 grade Celsius. Cei mai caldurosi 5 ani din perioada 1900-2022 sunt:…

- „Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, anul 2022 a fost al treilea cel mai calduros an din istoria masuratorilor meteorologice din Romania, temperatura medie anuala fiind de 11.77 grade Celsius, iar abaterea termica de 1.55 de grade Celsius fata de media perioadei 1981-2010. Cei mai…

- O campanie de informare si educare privind colectarea separata a deseurilor, intitulata “Reciclam in Romania”, a fost lansata luni, de ministrul Mediului, Tanczos Barna. Aceasta este prima campanie nationala derulata de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, impreuna cu AFM, si are un buget de…