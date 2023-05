Stiri pe aceeasi tema

- Rotativa guvernamentala, in forma semnata, nu ne priveste, iar pozitia mea este de ministru pentru un mandat de patru ani, a afirmat, marti, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor. CITESTE SI BREAKING NEWS In timp ce rușii sarbatoreau Ziua Victoriei, ucrainenii le-au…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a declarat la TVR INFO ca se asteapta ca cel putin 10.000 de sisteme fotovoltaice sa fie instalate in fiecare luna, iar intr-un an programul de 150.000 de proiecte aprobate sa fie dus la bun sfarsit, anunța news.ro.”Este o cerere imensa si bugetul…

- Peste 80% dintre interventiile in ceea ce priveste ursul brun sunt de alungare si aproximativ 10% sunt interventii de relocare, in doi ani, din totalul de peste 500 de interventii in baza Ordonantei 81, a declarat, ieri, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, citat de Agerpres. „Modificarea…

- ”Astazi am semnat primul contract de impadurire finantat din PNRR: la Scornicesti, in judetul Olt, impadurim aproape 83 de hectare de teren agricol. Asta inseamna ca vom elimina peste 10.000 de tone de CO2 din atmosfera in decurs de 20 de ani si in acelasi timp proprietarii vor beneficia anual de o…

- Trebuie sa cream o legislatie de mediu echilibrata si coerenta la nivelul Uniunii Europene, astfel incat sa nu reprezinte sarcini administrative si investitionale imposibil de realizat pentru fermieri, a transmis, joi, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos.

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat luni, in emisiunea Proiect de Tara: Romania, despre rotativa guvernamentala, ca este un agajament al coalitiei si un protocol de colaborare semnat, pe baza lui functioneaza coalitia si considera ca de data asta se va respecta. In privinta schimbarii ministrilor,…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a afirmat si cu alt prilej ca nici legislatia din Romania, nici cea ucraineana nu permit desfasurarea de lucrari care sa puna in pericol biodiversitatea si eco-sistemele din Delta Dunarii.Tanczos Barna este ferm pe pozitie si acuza Ucraina ca nu…

