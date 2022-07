Stiri pe aceeasi tema

- Apa potabila devine din ce in ce mai pretioasa in multe localitati si vor fi luate masuri de restrictionare a consumului, pentru protejarea resursei si asigurarea apei potabile pe termen mediu si lung, a declarat, marti, ministrul Mediului, Tanczos Barna.

- Noul presedinte ales al USR, Catalin Drula, a declarat luni, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre alegerile din 2024 ca isi doreste ca USR sa aiba un rezultat cat mai bun, care sa le permita sa dea premierul Romaniei si sa castige si presedintia Romaniei. Intrebat despre plecarile din…

- Ministerul Mediului și cei de la Apele Romane au transmis populației sa fie moderați in consumul de apa. Seceta a afectat mai multe lacuri de acumulare din țara. La noi insa nu sunt problema așa mari. Ingrijorare la nivel central privind efectele secetei. Ieri, Administrația Naționala Apele Romane a…

- Consiliul Județean Maramureș continua demersurile in vederea realizarii unor piețe tradiționale in alte localitați din județ. Dupa ce in ultimele luni a aprobat proiecte de hotarare in acest sens, pe ordinea de zi a ședinței ordinare de vineri, 24 iunie, vor exista alte doua proiecte similare: ”2. Proiect…

- „Ca ministru al apararii, nu ma pronunț, pentru ca armata apara toți cetațenii Romaniei, indiferent de ce simt ei sau cum se simt.In al doilea rand, insa, aceste tipuri de atitudini fața de simbolurile naționale, pe care de foarte multe ori comunitațile maghiare le aduc in prim-plan, creeaza crevase…

- Scandal in coaliția de guvernare. Vicepremierul Sorin Grindeanu a criticat gestul hocheiștilor din echipa naționala de a intona, la un meci cu Ungaria din Campionatul Mondial, imnul Ținutului Secuiesc. In tribuna oficiala a fost prezent și colegul sau de Guvern, UDMR-istul Tanczos Barna, actual ministru…