- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a vorbit la Digi24 despre programul Rabla Plus pentru mașinile electrice. Potrivit acestuia, niciun dosar nu a fost aprobat pana acum și exista in continuare dosare neaprobate depuse inca din 2020. Motivul pentru acest blocaj, spune ministrul, este birocrația care…

- "Doar persoanlul tehnic și conducerea asociației locale de vinatoare pot pune in aplicare acel ordin de extragere, pentru a evita orice confuzie, am modificat conținutul ordinelor de derogare, astfel incat orice intervenție sa fie prompta, in cel mult 15 zile și sa fie pusa in practica strict de personalul…

- Bugetul Administratiei Fondului de Mediu, institutia care finanteaza programele Rabla Clasic si Rabla Plus, va finanța din nou programul Rabla, care va incepe in 26 aprilie. Bugetul este dublu pentru masinile electrice fata de 2020. Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a precizat ca in programul Rabla…

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor organizeaza miercuri, 21 aprilie, incepand cu ora 9.00, evenimentul de lansare a programelor Rabla Clasic si Rabla Plus pentru anul 2021. Actiunea va avea loc in fata sediului MMAP si va marca, de asemenea, startul etapei finale a competitiei Best Electric Car…

- Prima de casare acordata in Programul “Rabla Clasic” creste, in 2021, iar bugetul pentru Programul “Rabla Plus” se va dubla, a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, potrivit Agerpres. Ministrul Mediului, Tanczos Barna a anunțat noile condiții…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anuntat, miercuri, reluarea Programului Rabla pentru electrocasnice, iar acest lucru s-ar putea intampla din a doua jumatate a lunii aprilie, precizand ca acesta va fi reluat de la zero, iar bugetul alocat va fi minim cel de anul trecut. Tanczos Barna a…

- Tanczos Barna a fost intrebat, miercuri, intr-o conferinta de presa, daca exista un orizont de timp pentru reluarea programului Rabla pentru electrocasnice. “Bugetele vor fi cel putin bugetele pe anul trecut. Orizontul de timp este 30 de zile pentru consultare publica plus cateva zile pentru aprobarea…

- Proprietarii care detin terenuri forestiere in arii strict protejate si nu le pot exploata avand in vedere statutul acestora vor primi compensatii din partea statului incepand din acest an, a anuntat luni, la Sfantu Gheorghe, ministrul Mediului, Tanczos Barna. Acesta a declarat, in cadrul unei conferinte…