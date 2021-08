Stiri pe aceeasi tema

- Maramureșul a avut și el eroii lui, oameni care și-au dat viața pentru a proteja padurea de hoții de lemne care nu se tem de nimeni și de nimic. Mafia lemnului are radacini adanci și este greu de combatut. Un caz oarecum asemanator a avut loc in județul Dambovița, comuna Biciurești, acolo unde un padurar…

- Un padurar din Dambovița a fost batut de cinci barbați chiar in curtea lui. Inspectoratul de Politie Judetean a anunțat ca a fost deschis un dosar penal. Trei dintre agresori au fost reținuți. Incidentul a avut loc dupa ce padurarul i-ar fi prins la furat de lemne. Cei cinci agresori l-au urmarit pe…

