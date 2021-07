Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a precizat marți ca o masura privind masinile mai vechi de 15 ani va exista cu singuranța intr-un timp relativ scurt, posibil pana la finalul anului, in conditiile in care "inclusiv Comisia Europeana ne forteaza sa luam masuri pentru reducerea varstei parcului auto".

- „Inclusiv Comisia Europeana ne forteaza sa luam masuri pentru reducerea varstei parcului auto. Este o decizie asumata la nivelul Guvernului, odata cu negocierea PNRR (planul National de Redresare si Rezilienta - n. r.). Comisia ne-a recomandat sa gasim o solutie pentru masinile mai vechi de 15 ani.…

- „Nu cred ca e vorba neaparat de taxa, dar de metode de descurajare a acestor masini vechi este nevoie”, afirma ministrul, care avanseaza posibilitatea unor taxe ”diferentiate” sau a unor restrictii la nivel local, a afirmat ministrul, potrivit news.ro. Tanczos Barna afirma ca posibilitatea introducerii…

- Tanczos Barna afirma ca posibilitatea introducerii unei taxe pentru masinile mai vechi de 15 este o „tema foarte noua”, ridicata de catre oficialii de la Bruxelles in discutiile pe tema Planului National de Redresare si Rezilienta(PNRR) . „E o propunere, practic, a Comisiei (Europene – n.r.), ca in…