“Ministrul Tanczos Barna a vizitat, in acest week-end, statia meteo de la Varful Omu, cel mai inalt punct locuit permanent din Romania. El a urcat cu telecabina din Busteni si, ulterior, a parcurs pe jos traseul de peste 2,5 ore de la Babele pana la statia construita in 1962 si aflata in proces de reabilitare”, a informat ministerul. In perioada 14-30 aprilie, are loc transportul materialelor de constructie pentru lucrarile de modernizare a statiei meteorologice de la Varful Omu. “Am vrut sa vin aici si sa le multumesc personal atat colegilor meteorologi de aici, echipei de la Administratia Nationala…