- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat duminica, la Antena 3, ca va face plangeri penale pe numele ministrului Mediului, Costel Alexe, si pe cel al ministrului Economiei, Virgil Popescu, in urma scandalului cu poluarea din Bucuresti, de saptamana trecuta.

- Primarul general Gabriela Firea cere demisia ministrului Mediului dupa ce municipaliatatea a primit amenda pentru poluarea din București. Firea spune ca de fapt, ministrul Mediului, Costel Alexe, ascunde adevaratul vinovat, ministerul Economiei, cel care gestioneaza CET-ul care ar fi poluat...

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, vine cu o replica extrem de dura, dupa ce ministrul Mediului, Costel Alexe, a anunțat amenzi pentru Primaria Capitalei. Firea ii cere demisia lui Costel Alexe și arata ca nivelul crescut de poluare inregistrat in Capitala, saptamana trecuta, a fost provocat de…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, anunta ca ministrul Mediului stie inca de ieri cine a generat poluarea masiva din Bucuresti in noaptea de duminica spre luni. Firea ii cere ministrului Costel Alexe sa anunte public sursa poluarii si masurile pe care le va lua pentru ca asemenea situatii…

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Costel Alexe, a somat-o pe Gabriela Firea sa vina cu soluții la problema gropilor de gunoi din Capitala, raspuns pe care il așteapta de doua luni."Aștept in continuare de la Primaria Capitalei sa ne spuna care e soluția privind depozitarea deșeurilor din București…

- Saptamana trecuta, Costel Alexe, ministrul Mediului a luat pozitie in razboiul dintre Primaria Sectorului 1 si Iridex, cerand in mod public ca autoritatile de mediu sa ia de urgenta masurile necesare pentru a inchide focarul de poluare reprezentat de Iridex. Ministrul a invocat in mod corect faptul…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, continua dezbaterea pe tema poluarii din București, in mediul online, el scriind pe pagina sa de Facebook faptul ca actualul primar general ar trebui sa se mute in Capitala, pentru a vedea ca locuitorii acestui oraș „pur și simplu inhaleaza otrava", conform Mediafax.