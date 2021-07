Stiri pe aceeasi tema

- Ursul care a omorat un cioban vineri seara va fi eliminat, anunta ministrul Mediului, Tanczos Barna. El a precizat ca autoritatile locale au elaborat documentatia pentru emiterea acordului de extragere a animalului. Trei ciobani au fost atacati vineri de un urs in apropierea unei stane din Harghita:…

- In urma cu scurt timp, un urs a facut ravagii la o stana din Harghita. Un cioban a murit și altul a fost ranit destul de grav de acesta. Persoana decedata avea doar 26 de ani, iar barbatul ranit are 45 de ani și in prezent se afla intr-o stare grava la spital. Tragedia a ajuns pana la urechile autoritaților,…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat luni, 7 iunie, ca Garda de Mediu nu a finalizat și nu a trimis raportul la Prefectura, motiv pentru care nu poate fi luata nicio decizie referitoare la solicitarea primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, de intrare a sectorului in stare de alerta sanitara,…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, anunta ca, in urma incidentului in care a fost implicat printul Emanuel von und zu Liechtenstein acuzat ca a ucis ursul Arthur, a fost schimbata legislatia privind extragerea prin impuscare a ursilor care reprezinta un pericol pentru comunitati. Tanczos Barna a explicat,…

