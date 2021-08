Stiri pe aceeasi tema

- Scumpirile sunt evidente la toate produsele, desi nu prea fac cumparaturi la piata, ci de obicei duc plasa, a afirmat, miercuri, ministrul Mediului, Barna Tanczos. Intrebat intr-o conferinta de presa sustinuta dupa sedinta de Guvern la ce produse a vazut scumpiri in ultimul timp cand s-a…

- Intrebat despre cum l-au afectat scumpirile, ministrul Mediului s-a plans, in primul rand, de majorarea facturii de curent electric. "Am schimbat prea tarziu furnizorul, drept urmare, un an de zile am primit facturi mici, 100-120 de lei, apoi am primit una de 1900 de lei. (...) S-a mirat soția ca e…

- Scumpirile sunt evidente la toate produsele, desi nu prea fac cumparaturi la piata, ci de obicei duc plasa, a afirmat, miercuri, ministrul Mediului, Barna Tanczos, intrebat fiind la o conferința de presa daca a sesizat majorari de prețuri in ultimul timp.

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a fost intrebat miercuri, intr-o conferinta de presa, daca resimte scumpiri la diverse produse. Barna a recunoscut ca preturile au crescut si a oferit cateva exemple din domeniul in care activeaza.

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a fost intrebat, intr-o conferința de presa, despre prețul la diverse produse. Spre deosebire de premierul Cițu, ministrul UDMR nu ramane blocat in faza de negare și recunoaște ca situația nu este deloc roz. „Scumpirile sunt evidente. De exemplu, in domeniul…

- Ministerul Mediului a publicat Ordonanța de Urgența, prezentata in prima lectura in ședința de Guvern de joi, 8 iulie, care prevede intervenția in cazul atacurilor urșilor . Potrivit documentului consultat de Digi24 , intervenția in cazul urșilor care ajung in intravilanul localitaților se face „gradual”,…

- Ursii agresivi, care pun in pericol viata oamenilor si bunurile lor in localitati, vor putea fi impuscati sau eutanasiati, daca nu functioneaza alte metode de indepartare a lor din zonele locuite. Anunțul a fost facut, astazi, de ministrul Mediului, Tanczos Barna, dupa sedinta de Guvern de la Palatul…

- Sectorul padure-lemn este afectat de o explozie a preturilor pe piata de materie prima, cu efecte grave pentru industria de prelucrare a lemnului, iar o prelungire a crizei risca sa afecteze si populatia in sezonul rece, prin escaladarea preturilor la lemnul de foc.