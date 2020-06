Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a atras atentia, vineri, ca inundatiile puternice inregistrate in ultima perioada in Romania sunt o consecinta a exploatarii haotice a padurilor si a agregatelor minerale de pe cursul raurilor. El a subliniat, in cadrul unei vizite la Barajul Stanca-Costesti…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a declarat, luni, in cadrul unui control efectuat la Ocolul Silvic Ghimes Faget, ca isi doreste ca toti cei care fura din padurile private sau de stat sa raspunda in fata legii.La Ocolul Silvic Ghimes Faget s-a constatat, in urma unui…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, va sustine astazi o conferinta de presa pe tema informatiilor privind exploatarile forestiere pe durata starii de urgenta, potrivit unui comunicat remis de ministerul de resort.Conferinta are loc la sediul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor…

