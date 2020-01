Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, a declarat joi ca studiile privind planul de management si implementarea masurilor specifice pentru proiectele de autostrazi vor fi finantate prin programul POIM 4 1A. "Vreau sa fac o scurta informare privind solutia gasita de Ministerul Mediului privind implementarea…

- Senatorul USR Mihai Gotiu sustine, intr-o postare pe Facebook, ca nu gandacii, liliecii ori ursii sunt de vina ca nu se construiesc autostrazi in Romania, ci faptul ca planurile de management ale ariilor naturale protejate fie nu exista, fie nu sunt intocmite corect. Potrivit parlamentarului, informatia…

- Romania se afla in prezent in situatia in care asteapta verdictul in privinta poluarii din Bucuresti, ceea ce inseamna o amenda cuprinsa intre 100.000 si 400.000 de euro pana va reusi sa ajunga sa aiba zile fara depasiri, a anuntat ministrul Mediului, Costel Alexe. "Din pacate, in ultimii…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, continua dezbatarea pe tema poluarii din București, in mediul online, el scriind pe pagina sa de Facebook faptul ca actualul primar general ar trebui sa se mute in Capitala, pentru a vedea ca locuitorii acestui oraș „pur și simplu inhaleaza...

- Costel Alexe, ministrul Mediului, a declarat, vineri, ca in Romania se taie anual 38,6 milioane de metri cubi de lemn, cu 20 milioane de metri mai mult peste cifrele oficiale. Potrivit acestuia, cifrele din raportul Inventarului Forestier National sunt șocante și inițial i-a fost greu sa le creada.„Primul…

- Noul ministru al Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, doreste ca personalul silvic sa fie „sprijinit logistic” prin arme letale sau neletale. Ministrul a anunțat ca montarea de GPS-uri pe mașinile care transporta material lemnos este obligatorie. „Voi face, ca ministru, tot ce-mi va sta in putinta…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, afirma ca va face tot ce ii sta in putinta pentru a opri taierile ilegale, acestea reprezentand o problema stringenta, si a subliniat ca montarea de GPS-uri pe masinile care transporta material lemnos este obligatorie, scrie Agerpres. "Voi…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, a anuntat miercuri, pe pagina sa de Facebook, ca va trimite corpul de control pentru a verifica toate angajarile si transferurile facute in ultimele sapte zile, sau programate pentru urmatoarele sapte zile si ca va face o analiza "la sange" a activitatii fiecaruia.…