Stiri pe aceeasi tema

- Sistem de colectare a apelor uzate in satul Deal, comuna Calnic: Unda verde din partea APM Alba Locuitorii satului Deal din comuna Calnic vor putea beneficia in curand de inființarea sistemului de colectare a apelor uzate printr-o investiție de aproape 5 milioane de lei. Agenția pentru Protecția Mediului…

- Ministrul Mediului a anuntat ca a discutat, joi, cu tineri fermieri, membrii Grupului de lucru Agrinnovator. ”Discutiile au vizat digitalizarea in domeniul agriculturii si protectia mediului. A venit vremea echilibrului intre activitatea agricola performanta si protejarea solului, apei si folosirea…

- ”Lansam, in luna noiembrie, trei apeluri de finantare din PNRR prin care venim in sprijinul localitatilor cu investitii in domeniul managementului apei. Avem un buget de aproximativ 1 miliard de euro pentru a sustine realizarea sau extinderea retelelor de apa si canalizare si pentru racordarea populatiei…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, considera ca este nevoie de o abordare generala pe termen mediu si lung pentru a se rezolva problema depozitarii deseurilor si a se ajunge la o colectare selectiva eficienta in Capitala. El a precizat ca sunt sectoare care platesc din bugetul propriu serviciile…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna a declarat sambata, pentru Agerpres., dupa ce activistii Declic au ajuns in satul sau natal, Sancraieni si il acuza ca nu protejeaza parcurile nationale din Romania, ca este vorba de o campanie denigratoare si un atac la adresa sa. Fii…

- Comisariatele judetene ale Garzii de Mediu vor fi dotate cu echipamente de monitorizare si control, pentru cresterea gradului de trasabilitate a deseurilor, valoarea contractului incheiat prin PNRR cifrandu-se la 13 milioane de euro. „Dotam Garda de Mediu cu echipamente noi pentru a creste numarul si…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, anunta ca, incepand de joi, se pot depune cereri de finantare pentru infiintarea de centre de colectare prin aport voluntar, prin care primariile pot extinde infrastructura de colectare separata. Se vor putea preda deseuri voluminoase, inclusiv anvelope sau mobilier…