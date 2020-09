Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului a anunțat primul mare oras din Romania cu transportul in comun 100% electric Ministrul Mediului, Costel Alexe, a anuntat miercuri ca Brasovul va fi primul mare oras din Romania care va avea un transport in comun 100% electric, tinta pentru anul acesta fiind de 75%, respectiv 133 de…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a declarat, duminica, la Iasi, ca extinderea retelei de gaze naturale in Romania reprezinta o necesitate pentru populatie, insa, in acelasi timp, "reduce presiunea de pe padurile Romaniei". El a declarat, intr-o conferinta de presa la care a participat…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, anunta suplimentarea cu 60 de milioane de lei a bugetului pentru programul Rabla Plus pentru persoanele care doresc sa achizitioneze masini electrice sau hibride. „Astfel, pentru anul 2020 bugetul programului Rabla Plus va ajunge la 200 de milioane de lei”,…

- "Pentru prima data in istoria programului Rabla Plus, intregul buget pentru persoanele fizice care isi doresc sa isi achizitioneze masini electrice a fost epuizat", a anuntat, joi seara, intr-o declaratie de presa, Costel Alexe, mentionand ca anul acesta Rabla Plus a inceput cu cel mai mare buget de…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, participa miercuri la conferinta Gestionarea bio-deseurilor. Evenimentul este organizat de Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania, in parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Ecoteca, European Environmental Bureau (EEB) si…

- Anul acesta, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor prin Administratia Fondului pentru Mediu, a pus la dispozitia cetatenilor si firmelor din Romania cel mai mare buget din istoria programului Rabla PLUS: 140 de milioane de lei, cu circa 45 de milioane mai mult decat in 2019. Bugetul permite punerea…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, sustine, miercuri, o conferinta de presa cu privire la lansarea primei platforme de consultare si voting online din Romania, bazata pe un sistem blockchain. Potrivit unui comunicat de presa al ministerului de resort, platforma utilizeaza…

- Anul acesta rezervarile eco-tichetelor puse la dispoziție prin Rabla PLUS au atins cifra de 1225 de mașini, in mai puțin de trei luni de la startul programului. In perioada similara a anului trecut, au fost rezervate puțin peste 1000 de mașini. Precizam ca, anul acesta, Ministerul Mediului, Apelor și…