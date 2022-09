Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anuntat, joi, publicarea pe site-ul ministerului a unui proiect de ordin prin care se propune eliminarea „imediata” a exemplarelor de urs brun care ataca omul.

- ”Conturile au fost blocate de catre Administratia pentru Fondul de Mediu, datorita faptului ca compania Blue Air are datorii de peste 28 de milioane de lei, datorii la bugetul AFM. Este in procedura de executare silita de foarte mult timp, motiv pentru care s-a procedat, conform legii, la recuperarea…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, le-a transmis, miercuri, un mesaj bucureștenilor care au spus ca nu este bine ca ursul sa fie impușcat. „Se vor trezi cu ursul in Cișmigiu, daca nu avem grija”, a spus Tanczos Barna. Ministrul a declarat, marți, la TVR Info, ca ursul nu are ce cauta in intravilan,…

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat marți seara, la B1 TV, ca rezervele de apa sunt in scadere, prin urmare trebuie luate o serie de masuri de prevenție: