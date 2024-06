Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul rutier pentru tronsonul de drum expres dintre municipiile Bacau si Piatra Neamt, in lungime de 51 de kilometri, a primit Acordul de Mediu din partea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP), prin intermediul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului (ANPM).

- In 2024, ca in 2022. Pentru a doua oara in istoria sa, Sportul Onești a ratat promovarea in Liga a III-a. La fel ca in urma cu doi ani, gruparea de pe Trotuș a pierdut barajul de promovare. De data aceasta, in fața Ceahlaului II Piatra Neamț. Invinsa cu 0-3 in manșa tur, de la […] Articolul Sportul…

- PREGATIRI… Festivalul “Vasluiul Medieval” se va desfașura, anul acesta, in perioada 5-7 iulie, a anunțat, marți, conducerea Muzeului Județean Vaslui. Dupa succesul de anul trecut, Consiliul Județean Vaslui, Primaria municipiului Vaslui, Primaria Muntenii de Jos, impreuna cu Muzeul Județean Vaslui și-au…

- Un baiat in varsta de 16 ani este cercetat penal de politisti dupa ce a accidentat cu trotineta electrica o fetita de șase ani, iar apoi a fugit de la locul accidentului. Accidentul s-a produs in municipiul Piatra-Neamt si a fost sesizat politistilor de catre mama fetitei, potrivit Agerpres. „In urma…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat ca omologul sau spaniol, Pedro Sanchez, urmeaza sa efectueze o vizita in luna iulie in Romania, pentru a participa, intre altele, si la semnarea acordului bilateral privind dubla cetatenie acordata romanilor din Spania, potrivit Agerpres.

- Executivul aproba, in ședința de joi, indicatorii tehnico-economici ai drumului expres Focșani – Braila, proiect de 6,75 miliarde lei. Drumul va avea peste 73 kilometri, va fi finanțat din fonduri europene și de la buget și va fi conectat printr-un nod rutier la viitoarea Autostrada a Moldovei.

- ”Sarbatorim astazi Ziua Mondiala a Mediului, nu neaparat printr-o festivitate, ci printr-o vizita de lucru aici la Bacau, in comuna Nicolae Balcescu, unde am verificat stadiul lucrarilor pentru centrul de sortare si de numarare al companiei RetuRO din regiunea Moldovei. Aici au lucrat din noiembrie…