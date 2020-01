Stiri pe aceeasi tema

- Romania ocupa locul opt in Europa la numarul morților din cauza poluarii, la suta de mii de locuitori, conform unui raport al organizației GAHP, citat de catre Europa Libera. Peste 20.000 de romani mor anual din cauza poluarii. In marile orașe, cei mai importanți factori de poluare sunt mașinile și…

- Legea care a deschis portile inchisorilor pentru zeci de mii de detinuti isi traieste ultimele zile. Comisia Juridica a votat, in unanimitate, abrogarea recursului comensatoriu, iar maine deputatii vor da un vot final.

- Sydney a devenit unul dintre cele mai poluate orașe din lume din cauza incendiilor de vegetațieCANBERRA (MEDIAFAX) - Orașul australian Sydney a fost inclus pe lista celor mai poluate zece orașe din lume din cauza fumului degajat de incendiile puternice de vegetație care afecteaza statul New…

- Un batran comuna Zarnești a ajuns in stare critica la Spitalul Județean cu arsuri pe aproape jumatate din corp, dupa o explozie care i-a distrus casa, produsa din cauza unei acumulari de gaze. Barbatul care are 82 de ani avea focul aprins in soba iar explozia s-a produs cand el a intrat de afara in…

- Tranzitia la energiile regenerabile ar putea reduce impactul poluarii aerului asupra sanatatii cu pana la 80% pana in 2050, potrivit unui studiu publicat marti, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Oameni de stiinta si activisti pentru mediu pledeaza de mult timp pentru dezvoltarea unei economii…

- Concertele Lara Fabian din Craiova si Bucuresti amanate din cauza unei boli cu care artista a fost diagnosticata recent Lara Fabian anunta cu regret fanii despre amanarea concertului din Craiova 17 Noiembrie si a celor din Bucuresti din datele de 18 si 19 Noiembrie din cauza unei infectii pe care a…

- In aceasta dimineața, de pe Aeroportul Otopeni a decolat un avion Wizz Air care ar fi trebuit sa ajunga in orașul italian, Bergamo. Aeronava a fost redirecționata din cauza unei furtuni puternice si a aterizat la Verona. Aeronava Airbus A 321, plina cu pasageri, ar fi trebuit sa aterizeze la Bergamo,…

- Continua restrictiile pe anumite portiuni din Autostrada Soarelui.Pe sensul catre Capitala al autostrazii A2 Bucuresti ndash; Constanta, pe tronsonul kilometric 120 ndash; 111, in zona localitatii Perisoru, judetul Calarasi, se efectueaza lucrari de mentenanta a partii carosabile. Din acest motiv, circulatia…