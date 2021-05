Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat ca a fost demarat un control in Covasna dupa ce Arthur, cel mai mare urs vazut pe teritoriul Romaniei, a fost impușcat de vanatorul de trofee austriac, Prințul Emanuel von und zu Liechtenstein.Organizația de Mediu Agent Green a acuzat ca prințul nu a omorat…

- "1,5 miliarde pentru paduri este o suma colosala, in niciun caz nu vor fi banii risipiti si in niciun caz nu putem face reforma in fiecare an. Am avut exemple, mai ales la Ministerul Invatamantului, unde am ajuns cu reformele anuale; nu cred in aceste reforme continue. Cred in deciziile fundamentate,…

- Prima de casare acordata in Programul “Rabla Clasic” creste, in 2021, iar bugetul pentru Programul “Rabla Plus” se va dubla, a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, potrivit Agerpres. Ministrul Mediului, Tanczos Barna a anunțat noile condiții…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, anunta ca in Romania sunt 120.000 de persoane care cumuleaza pensia cu salariul. Dintre acestea, peste 35.000 primesc salariu de la stat. Odata cu viitoarea intrare in vigoare a legii care intezice cumulul pensiei cu salariul de la stat, cei 35.000 vor trebuie sa opteze…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anuntat, miercuri, reluarea Programului Rabla pentru electrocasnice, iar acest lucru s-ar putea intampla din a doua jumatate a lunii aprilie, precizand ca acesta va fi reluat de la zero, iar bugetul alocat va fi minim cel de anul trecut. Tanczos Barna a…

- Tanczos Barna a fost intrebat, miercuri, intr-o conferinta de presa, daca exista un orizont de timp pentru reluarea programului Rabla pentru electrocasnice. “Bugetele vor fi cel putin bugetele pe anul trecut. Orizontul de timp este 30 de zile pentru consultare publica plus cateva zile pentru aprobarea…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna a discutat, la sfarșitul saptamanii, la Brașov, cu reprezenanții autoritaților publice din județ despre principalele proiecte de mediu derulate in prezent. In ce privește Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) care se afla in faza de avizare, s-a stabilit…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a declarat ca SUMAL a reusit performanta de a urmari tot ce inseamna material lemnos care se transporta in Romania si care genereaza zilnic peste 16.000 de avize de insotire a marfii. „Se implineste o luna de la lansarea acestui sistem informatic…