Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, a anunțat sambata ca Guvernul nu va implementa in acest an o noua taxa auto pe mașinile second-hand importate. Ministrul a mai precizat ca, saptamanal, i se semnaleaza sute de probleme de mediu.„In opinia mea a fost o sarabanda a taxelor auto in Romania inca din 2007.…

- Ministrul Mediului a fost invitat luni seara in studioul Digi24 si a detaliat planurile pe care Ministerul si Administratia Mediului le au pentru programul Rabla, fara sa precizeze o data exacta la care acesta va incepe in acest an. "In luna martie, a ramas sa stabilim cu colegii din minister…

- Programul ‘Rabla Clasic’ va demara in luna martie, iar numarul de vouchere va fi de minimum 60.000, a declarat, luni, la Digi 24, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe. ‘Programul ‘Rabla’ este cel mai vechi program pe care il deruleaza Administratia Fondului pentru Mediu. Acesta este…

- Anul 2020 va fi bogat in emisiuni noi pentru postul Antena 1, care deja a inceput preselectiile pentru mai multe producții. Liviu Varciu va putea fi vazut nu doar in reality-showul „Poftiti, va rog!”, alaturi de Nea Marin, ci va avea propria emisiune de dating, potrivit click.ro. Anul acesta in televiziuni…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, are o recomandare-soc pentru bucuresteni: sa foloseasca masti de protectie din cauza poluarii care a atins cote alarmante, scrie Antena 3. Declaratia vine in plin scandal...

- In luna ianuarie, o parte dintre pensionari vor primi drepturile banești mai tarziu decat de obicei din cauza sarbatorilor de iarna, informeaza Casa Naționala de Pensii Publice. Astfel, pensionarii care incaseaza pensia prin intermediul Poștei o vor primi cel tarziu pana in data de 20. Cei care primesc…

- In luna ianuarie, o parte dintre pensionari vor primi drepturile banești mai tarziu decat de obicei din cauza sarbatorilor de iarna, informeaza Casa Naționala de Pensii Publice. Astfel, pensionarii care incaseaza pensia prin intermediul Poștei o vor primi cel tarziu pana in data de 20.Citește…

- Vești de ultima ora privind modificarea legii pensiilor. Guvernul ar vrea sa majoreze punctul de pensie mai devreme, dar si cu o suma mai mica decat cea anuntata de PSD. Liberalii vorbesc despre o creștere a punctului de pensie intre 100 și 150 de lei, care va intra in vigoare la inceputul…